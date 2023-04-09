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НовостиОбщество9 апреля 2023 4:17

Погода в Ижевске на день: 9 апреля ожидается до +13 градусов и небольшая облачность

Ночи продолжают оставаться прохладными
Екатерина АРДАШЕВА
Какая погода будет в Ижевске в воскресенье

Какая погода будет в Ижевске в воскресенье

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 9 апреля в столице республики ожидается небольшая облачность, осадки маловероятны.

Температура воздуха днем составит +11.. +13°С. Скорость северо-западного ветра достигнет 2-7 м/с.

Вечером столбик термометра опустится до -1°С. Ветер изменит не направления, но снизит скорость до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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