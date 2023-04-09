Ребенка с врожденным нарушением обмена вещества спасли врачи в Удмуртии

Жизнь малыша была под угрозой. Фото: vk.com/pinchuk_e

В Удмуртии врачам удалось спасти жизнь малыша с врожденным нарушением обмена веществ. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщила зампредседателя правительства республики Эльвира Пинчук.

Обнаружить нарушение вовремя позволил расширенный неонатальный скрининг – специальные анализы, помогающие выявлять наследственные заболевания у новорожденных. Он начал проводиться с января 2023 года.

Благодаря этому исследованию ребенка сразу же взяли под наблюдение и начали лечить – уже в шестидневном возрасте. Сообщается, что его жизни уже ничто не угрожает.

Всего же с начала текущего года расширенный неонатальный скрининг прошли 3151 малыш, и у двоих были выявлены врожденные заболевания.

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