Семерых организаторов азартных игр осудили в Удмуртии

Подпольные казино действовали в Глазове
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Удмуртии осудили семерых местных жителей, которые, сговорившись, незаконно организовали проведение азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.
Злоумышленники действовали в Глазове. Они зарабатывали в законспирированных игорных заведениях, оснащенных игровым оборудованием.
Подпольную деятельность раскрыли, было возбуждено уголовное дело по двум статьям: о незаконной организации и проведении азартных игр, а также об отмывании незаконно полученных денег.
Свою вину граждане признали. С учетом этого суд назначил им штрафы и лишение свободы на условный срок от одного года и одного месяца до одного года и шести месяцев.
Приговор Глазовского районного суда уже вступил в законную силу.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ребенка с врожденным нарушением обмена вещества спасли врачи в Удмуртии
Погода в Ижевске на день: 9 апреля ожидается до +13 градусов и небольшая облачность
Псу Гоше из Ижевска, чей хозяин ушел на СВО, нашли новых хозяев