Семерых организаторов азартных игр осудили в Удмуртии

Подпольные казино действовали в Глазове Фото: Олег УКЛАДОВ

В Удмуртии осудили семерых местных жителей, которые, сговорившись, незаконно организовали проведение азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Злоумышленники действовали в Глазове. Они зарабатывали в законспирированных игорных заведениях, оснащенных игровым оборудованием.

Подпольную деятельность раскрыли, было возбуждено уголовное дело по двум статьям: о незаконной организации и проведении азартных игр, а также об отмывании незаконно полученных денег.

Свою вину граждане признали. С учетом этого суд назначил им штрафы и лишение свободы на условный срок от одного года и одного месяца до одного года и шести месяцев.

Приговор Глазовского районного суда уже вступил в законную силу.

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