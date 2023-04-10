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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 8:16

Ландшафтный пожар произошел на Союзной улице в Ижевске 10 апреля

Сейчас на месте работают пожарные
Софья Кель
Фото: @mchsUR

Фото: @mchsUR

10 апреля, примерно в 11:00 в Ижевске начался пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

На Союзной улице загорелась сухая трава. Сейчас на месте работают бригады пожарных. Подробности, причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

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