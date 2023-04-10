Жительница Ижевска лишилась денег при попытке найти «попутку» в другой город

Возбуждено уголовное дело
Фото: Амир Закиров
Бухгалтер одного из предприятий Ижевска стала жертвой мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
48-летняя женщина нашла в интернете объявление с предложением о совместной поездке на машине в другой город и перешла по ссылке. Она написала «водителю» в мессенджере и обсудила детали сделки. Затем неизвестный отправил ижевчанке ссылку, перейдя по которой, она лишилась 7,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – «мошенничество».
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