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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 8:46

Два человека получили травмы в ДТП по вине пьяного мужчины в Удмуртии

Виновник столкновения выехал на встречную полосу
Софья Кель
Пассажиры «Весты» получили травмы. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Пассажиры «Весты» получили травмы. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

9 апреля, в 9:50 на 37 км дороги «Алнаши-Грахово» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

41-летний пьяный мужчина за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Лада Веста» с прицепом, под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП пассажиры «Лады» – 45-летний мужчина и 44-летняя женщина получили травмы.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В отношении нетрезвого водителя составлены административные материалы. Проводится расследование.

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