Суд обязал власти Сарапула оборудовать остановку на улице Раскольникова

Выполнить работы должны до 15 августа Фото: Архив КП

«Управление благоустройства» Сарапула обязали оборудовать пешеходный переход и остановку на улице Раскольникова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Ранее местный житель, инвалид 1 группы обратился с жалобой на останову «Зайцева» в прокуратуру – участок не проходил по критериям транспортной доступности для людей с ограниченными возможностями.

В судебном заседании местные власти полностью признали исковые требования. Суд обязал «Управление благоустройства» оборудовать пешеходный переход через проезжую часть, а также установить посадочную площадку, автопавильон, скамью и урну в срок до 15 августа 2023 года.

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