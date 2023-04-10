52-летнего жителя Ижевска осудили за ложное сообщение о готовящемся поджоге военного комиссариата

Мужчина признал вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ижевске за заведомо ложное сообщение о теракте осудили 52-летнего местного жителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

21 декабря мужчина выпил, а затем, видимо, решил подшутить, позвонил в полицию и сообщил о готовящемся поджоге здания военного комиссариата Первомайского и Ленинского районов Ижевска и Завьяловского района, а также здания МВД по региону.

«Своими действиями он дезорганизовал работу экстренных служб, сознавая, что сообщение будет воспринято как реальная опасность гибели большого количества людей, причинения значительного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий», – говорится в сообщении.

Во время судебного заседания ижевчанин полностью признал вину. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

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