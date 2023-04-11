Два КАМАЗа столкнулись в Удмуртии 10 апреля

Один человек пострадал. Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

10 апреля, на Тарасовском тракте в Удмуртии произошло столкновение двух КАМАЗов. ДТП произошло около деревни Лысово. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

В аварии пострадал водитель одного из большегрузов. Ему зажало ноги рулевой колонкой и он не мог выбраться из автомобиля. Спасателям пришлось его деблокировать. Пострадавшего благополучно спасли и помогли добраться до скорой помощи.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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