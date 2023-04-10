Руководитель администрации правительства Удмуртии Максим Шумихин покидает свой пост

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Руководитель администрации главы Удмуртии Максим Шумихин покидает свой пост. Как сообщает пресс-служба правительства республики, его предложили на должность главы регионального отделения Госфонда поддержки участников СВО. Напомним, его собираются открыть к лету 2023 году.

«Максим Александрович - человек с опытом и работал в команде все шесть лет. Поэтому я принял решение доверить эту крайне важную и первостепенную на сегодня задачу ему», - отметил Александр Бречалов.

Исполняющим обязанности руководителя администрации избрали Александра Журавлева, а его замом – Екатерину Кузнецову.

Напомним, Максима Шумихина официально назначили на пост руководителя администрации главы и правительства в декабре 2022 года. Он занимал место руководителя чуть больше 3 месяцев.

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