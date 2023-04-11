Утилизация взрывоопасных предметов пройдет в Удмуртии 12 апреля

Фото: @psch37

12 апреля в селе Пугачево пройдут работы по утилизации взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.

Работы пройдут на территории бывшего арсенала №102. Специалисты будут использовать метод выжигания.

Местных жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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