Утилизация взрывоопасных предметов пройдет в Удмуртии 12 апреля

Фото: @psch37
12 апреля в селе Пугачево пройдут работы по утилизации взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.
Работы пройдут на территории бывшего арсенала №102. Специалисты будут использовать метод выжигания.
Местных жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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