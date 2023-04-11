Условный срок получил сбивший насмерть в Удмуртии трехлетнюю девочку водитель автогрейдера

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В Можге осудили 56-летнего местного жителя, по вине которого погибла трехлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Напомним, трагедия произошла вечером 18 января в селе Большая Уча. 26-летняя местная жительница забрала дочку из садика, посадила ее на санки и повезла домой. По дороге на них наехал грейдер. В результате ДТП женщина была госпитализирована с травмами средней тяжести, а малышка погибла под колесами.
В ходе предварительного расследования обвиняемый возместил потерпевшим причиненный моральный ущерб в размере 1 млн рублей. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы условно, а также лишил права садиться за руль на тот же срок. Приговор в законную силу не вступил. Напомним, ранее «Комсомолка» писала обстоятельства гибели ребенка.
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