Еще 150 т рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай

На партию выдали 7 фитосанитарных сертификатов Фото: Олег УКЛАДОВ

В апреле 2023 года из Удмуртии в Китай экспортировали очередную партию рапсового масла. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

На этот раз в «поднебесную» вывезли 150,62 т масла. Несколько образцов отправили в лабораторию на исследование, результаты которого оказались положительными – специалисты не обнаружили ни вредных веществах, ни линий ГМО. В целом на партию выдали 7 фитосанитарных разрешающих экспорт сертификатов. В ведомстве отметили, что с начала 2023 года из Удмуртии в Китай экспортировали уже 1340,021 т рапсового масла.

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