Экс-главу муниципального образования в Удмуртии поймали на махинациях с зарплатами сотрудникам

Уголовное дело направили в суд Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии по обвинению в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями осудят 48-летнего бывшего главу одного из муниципальных образований в Дебесском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По версии следствия, с августа 2019 года обвиняемый вносил в табель учета рабочего времени фальшивые данные о якобы устроенном на работу водителе. Таким образом он присваивал деньги из муниципального бюджета. На этом преступлении его поймали в июле 2021 года.

Уголовное дело по части 2 статьи 292 и части 2 статьи 285 УК РФ (служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями) направлено в суд с обвинительным заключением.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не пережила: набережная столицы Удмуртии после зимы находится не в самом лучшем состоянии

Условный срок получил сбивший насмерть в Удмуртии трехлетнюю девочку водитель автогрейдера

Посвященный первому трамваю памятник появился в Ижевске