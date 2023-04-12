Домашний кулич обойдется жителям Удмуртии в 115 рублей

Специалисты учитывали продукты для классического рецепта кулича Фото: Архив КП

В 2023 году праздник православной Пасхи выпал на 16 апреля. В такой день ни один стол не обходится без кулича. Удмуртстат рассказал, сколько придется потратить жителям Удмуртии для приготовления традиционной пасхальной выпечки.

Специалисты рассматривали продукты, которые используются в классическом рецепте:

– 300 г муки,

– 125 мл молока,

– 5 г дрожжей,

– 2 яйца,

– 50 г сливочного масла,

– 100 г сахара,

– 110 г изюма,

– соль и ванильный сахар.

Такой набор обойдется жителям Удмуртии в среднем в 115 рублей, что на 6 рублей дешевле, чем в 2022. Главным фактором снижения стоимости стало падение цен на сахар – за год ценники снизились на 32%.

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