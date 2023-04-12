Домашний кулич обойдется жителям Удмуртии в 115 рублей

Специалисты учитывали продукты для классического рецепта кулича
Фото: Архив КП
В 2023 году праздник православной Пасхи выпал на 16 апреля. В такой день ни один стол не обходится без кулича. Удмуртстат рассказал, сколько придется потратить жителям Удмуртии для приготовления традиционной пасхальной выпечки.
Специалисты рассматривали продукты, которые используются в классическом рецепте:
– 300 г муки,
– 125 мл молока,
– 5 г дрожжей,
– 2 яйца,
– 50 г сливочного масла,
– 100 г сахара,
– 110 г изюма,
– соль и ванильный сахар.
Такой набор обойдется жителям Удмуртии в среднем в 115 рублей, что на 6 рублей дешевле, чем в 2022. Главным фактором снижения стоимости стало падение цен на сахар – за год ценники снизились на 32%.
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