Пятимесячного ребенка из Можги удалось спасти благодаря санавиации

Фото: Минздрав Удмуртии

Пятимесячного ребенка с гематомой в головном мозге удалось спасти с помощью санитарной авиации Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Как сообщают врачи, гематома требовала срочного лечения. Малыша на вертолете доставили из Можги в РКБ №1 в Ижевске всего за 25 минут. Благодаря этому удалось избежать операции.

Всего с начала 2023 года санавиация региона вылетала на вызовы 41 раз. Были эвакуированы 36 пациентов, в том числе 5 детей.

«Чаще всего помощь вертолета санавиации требуется для транспортировки пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктами и инсультами, патологиями беременности, термическими травмами, пациентам после автодорожных аварий – когда счет иногда идет на минуты. Главная задача – как можно скорее доставить пациента для оказания ему специализированной помощи», – отмечает заведующий Республиканским центром экстренной медпомощи РКБ №1 Андрей Багаутдинов.

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