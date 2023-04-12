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НовостиОбщество12 апреля 2023 13:03

ТЦ «Италмас» в Ижевске будут использовать для научных разработок

Новый собственник планирует открыть учебный центр
Виола Романова
Новый собственник ТЦ начал земельные работы без разрешения

Новый собственник ТЦ начал земельные работы без разрешения

Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

Новый собственник ТЦ «Италмас» в Ижевске планирует открыть на данном объекте научный центр. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире ЦУР.

Градоначальник сообщил, что ранее новый хозяин ТЦ обратился с заявлением о разрешении смены использования земельного участка.

«Надо сказать, что у нового собственника несколько площадок на территории Ижевска. И этот объект собственник действительно планирует использовать для научных разработок, для изготовления опытных образцов и для учебного центра. Эти планы не противоречат разрешенному виду деятельности на этом земельном участке», – сообщил Бекмеметьев.

В то же время градоначальник отметил, что возмущения местных жителей по поводу проведения земельных работ были справедливыми. Как выяснилось, предприниматель начал раскопки без получения должного разрешения. В связи с этим новому хозяину объекта выдали предостережение. Позднее разрешение все же было получено. Как отметил глава города, никаких оснований для отказа не было.

Напомним, ранее Бекмеметьев заверил жителей в том, что на данный момент объект не представляет угрозы. Он подчеркнул, что с началом деятельности предприятия власти проведут контрольные мероприятия, чтобы убедиться, что вид деятельности соответствует заявленному.

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