ТЦ «Италмас» в Ижевске будут использовать для научных разработок

Новый собственник ТЦ начал земельные работы без разрешения Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

Новый собственник ТЦ «Италмас» в Ижевске планирует открыть на данном объекте научный центр. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире ЦУР.

Градоначальник сообщил, что ранее новый хозяин ТЦ обратился с заявлением о разрешении смены использования земельного участка.

«Надо сказать, что у нового собственника несколько площадок на территории Ижевска. И этот объект собственник действительно планирует использовать для научных разработок, для изготовления опытных образцов и для учебного центра. Эти планы не противоречат разрешенному виду деятельности на этом земельном участке», – сообщил Бекмеметьев.

В то же время градоначальник отметил, что возмущения местных жителей по поводу проведения земельных работ были справедливыми. Как выяснилось, предприниматель начал раскопки без получения должного разрешения. В связи с этим новому хозяину объекта выдали предостережение. Позднее разрешение все же было получено. Как отметил глава города, никаких оснований для отказа не было.

Напомним, ранее Бекмеметьев заверил жителей в том, что на данный момент объект не представляет угрозы. Он подчеркнул, что с началом деятельности предприятия власти проведут контрольные мероприятия, чтобы убедиться, что вид деятельности соответствует заявленному.

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