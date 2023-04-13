Бананы и творог подорожали в Удмуртии за минувшую неделю

Повысились цены на подсолнечное масло Фото: Мария Бакланова

С 4 по 10 апреля в Удмуртии вновь изменились цены на ряд товаров и услуг. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, по анализу специалистов, отмечен наиболее высокий скачок цен на бананы и творог: +9,1 и 9,8 руб. соответственно. Кроме того, повысилась стоимость подсолнечного масла: +3,7 руб., репчатый лук: +1,3 руб. и пшеничную муку: +1,2 руб. Но в то же время, значительно подешевел черный байховый чай: -58,8 руб., мясные консервы для детского питания: -46,3 руб. и полукопченая и варено-копченая колбаса: -24 руб.

Среди услуг аналитики зарегистрировали снижение цены на стоимость полета в самолете в экономклассе – на 8,3%.

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