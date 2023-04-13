Ремонт моста через реку Пызеп в Удмуртии планируют закончить к осени

Фото: @semenov_yaroslav78

В Кезском районе ведется капитальный ремонт моста через реку Пызеп. Об этом сообщает председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

На объекте заменят 20 балок пролетных строений и гидроизоляцию, а также усилят опоры, восстановят соединение моста с дорогой и построят ледорезы. Как отметил Семенов, ранее активный ход льдин по воде мог снести сооружение.

Сейчас подрядчик уже занялся демонтажными работами, так что проезд на участке закрыт. Отметим, что мост соединяет деревни Дырпа, Верхняя Дырпа и Ярунь, за пределы которых местные жители могут выехать по временному объезду (максимальная нагрузка 25 тонн).

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