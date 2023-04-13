Почему «Т Плюс» в Ижевске просит отправить номер СНИЛС и ИНН?

Данные нужны для того, чтобы корректно выставлять счета Фото: Мария Бакланова

Жители Ижевска интересуются, почему ПАО «Т Плюс» собирает личные данные – письма приходят на электронную почту. Например, к нам обратилась ижевчанка Елена.

«Энергосбыт» в письме просит отправить номер ИНН и СНИЛС. Но это же личные данные! К тому же отправлять их по почте небезопасно. Зачем им это?», – спрашивает жительница города.

Как пояснил в прямом эфире радио «Адам» (104.5 FM, 12+) Нил Миназитдинов,представитель пресс-службы ПАО «Т Плюс», данные нужны, чтобы корректно выставлять счета. Часто бывает, что у клиентов полностью совпадают фамилия, имя и отчество. Да, адреса отличаются, но система ориентируется именно на ФИО. И тогда возможна ситуация, что добросовестному клиенту начислят сумму человека с такими же данными, но который, например, не передает показания.

«Возникает неразбериха. Нам этого не надо, поэтому мы просим у клиентов уникальные идентификаторы, то есть СНИЛС и ИНН», – пояснил Нил Миназитдинов.

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