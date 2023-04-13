На этой неделе в Удмуртии начнутся ремонты дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Подрядчик готов исправить все недочеты
Фото: Мария Бакланова
Ремонт дорог в Удмуртии по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начнется уже на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Всего в этом году по нацпроекту планируется отремонтировать 80 объектов, общей протяженностью 118,5 км.
«Мы уже близки к выходам на ремонты. Подрядчики начали устанавливать информационные щиты. Сразу скажу, что по условиям нацпроекта информационные щиты устанавливаются за месяц до начала дорожных работ. Кроме того, и после установки щитов работы на объектах не сразу начинаются. Сначала будет проведена подготовка к ремонтам», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.
Чиновник также отметил, что погодные условия оказывают сильное влияние не только на дату начала работ, но и на их протяженность. К примеру, внезапные заморозки могут стать причиной паузы в проведении ремонта дорог.
В правительстве также отметили, что все объекты находятся на контроле общественных палат Ижевска и Воткинска, а также других организаций. В ведомстве заверили, что подрядчик всегда идет на диалог и готов исправить недочеты, которые выявили при проверках.
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