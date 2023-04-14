На 80% построена новая школа в микрорайоне «Столичный» в Ижевске

Будущая столовая в новой школе Ижевска. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске продолжается строительство нового корпуса «Столичного лицея» имени Е. М. Кунгурцева в микрорайоне «Столичный». Работы идут по графику, сообщает пресс-служба администрации города.

На стройке работают более 100 человек в день. Подрядчик планирует завершить строительно-монтажные работы к окончанию второго квартала 2023 года, а до конца года – все отделочные работы. Еще школе предстоит процедура лицензирования и ввод в эксплуатацию.

В школе будет 3 этажа. В ней будут учиться 825 детей: она поможет «разгрузить» учащимися школы №8, 69, 19, 52.

По проекту в школе будут сделаны просторные учебные кабинеты, которые спроектированы под определенный школьный предмет, огромный спортзал, актовый зал, коворкинг. Также предполагается столовая полного цикла и лифт для маломобильных

Во внутреннем школьном дворе установят скамейки, разобьют клумбы и газоны, а также появятся площадки для волейбола, баскетбола, уличные тренажеры и беговая дорожка с резиновым покрытием.

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