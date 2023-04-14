Крупный ландшафтный пожар тушат на Сарапульском тракте в Удмуртии

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14 апреля на Сарапульском тракте между деревнями Старый и Новый Чультем в Удмуртии начался крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Загорелась сухая трава. По словам спасателей, из-за сильного ветра пламя распространяется неимоверно быстро. Напомним, сегодня максимальная скорость ветра достигает 17 м/с.

Пламя могло перекинуться и на деревню, но пожарным удалось этого не допустить. «Огнеборцы принимают все возможные меры, чтобы не подпустить пламя к поселениям. В тушении задействованы все необходимые силы и средства Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС, в том числе инженерная техника, квадроциклы», – сообщили в МЧС Удмуртии.

Напомним, с 10 апреля по 30 июня в Удмуртии введен особый противопожарный режим. На это время жителям запрещено разводить костры не только на территории лесов, но и на садоогородах, предприятиях и в населенных пунктах.

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