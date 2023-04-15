У 50-летнего жителя Удмуртии нашли более 1 кг наркотиков

Возбуждено уголовное дело. Фото: архив редакции

В Удмуртии задержали 50-летнего мужчину. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Пресс-служба МВД по Удмуртии сообщает, что полицейские нашли в его доме нашли более 1 кг марихуаны, а также специально оборудованную теплицу с почвой и растениями.

Возбуждено уголовное дело. За данное преступление ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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