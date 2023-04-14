148 случаев присасывания клещей зарегистрировали в Удмуртии

В двух из 105 случаях выявили энцефалит Фото: Архив КП

В Удмуртии зарегистрировали 148 случаев присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным специалистов, 26,4% от общего числа обратившихся к врачам составляют дети до 17 лет – это 39 человек. Больше всего жертв зарегистрировали в столице Удмуртии – 71 ижевчанин или же почти 48% укушенных.

Из 105 клещей, сданных в лаборатории на исследования, энцефалит выявили только в двух. При этом в 16 из 85 случаях обнаружили возбудитель клещевого боррелиоза. К сожалению, от этой инфекции вакцины пока нет.

32 пациента, в том числе 28 детей получили экстренную помощь – в больницах им ввели иммуноглобулин. Напомним, ранее мы писали в каких районах Ижевска чаще встречаются клещи и, что влияет на их активность.

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