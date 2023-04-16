Жителей Ижевска предупредили о перерывах в вещании телерадиопрограмм с 16 по 19 апреля

Ряд программ будет недоступен Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске пройдет техническое обслуживание на сетях эфирного вещания. В связи с этим временно отключат телерадиопрограммы.

16 апреля с 23:00 и до 5:00 17 апреля отключения коснутся радио «Город FM», радио «Шансон», «Русское радио», радио «Максимум» и «Ди FM».

17 апреля с 2:00 до 10:00 будут недоступны телеканал «Мир» и радио «Звезда FM». На час дольше в этот же день, до 11:00, работы пройдут на «Радио России», радио «Маяк», «Вести FM», телеканале «Че», телеканалах мультикомплекса РТРС-1, РТРС-2 и телеканале «Суббота».

17 апреля, 15 мая и 19 июня с 7:00 до 16:00 не будет вещать телеканал «Моя Удмуртия».

19 апреля с 2:00 до 10:00 отключат «Наше радио», радио «Комсомольская правда», Radio Energy FM, Comedy Radio, радио «Вера», Дети FM, Like FM, телеканал «Че».

19 апреля с 7:00 до 15:00 будет недоступно радио «Адам».

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