В 4 киосках Ижевска незаконно продавали пиво

Рейды продолжатся

На прошлой неделе в Ижевске прошли антиалкогольные рейды по всему городу. С 10 по 14 апреля проверили 15 киосков. Об этом сообщает пресс-служба города.

Сотрудники правоохранительных органов и административных комиссий проверяют факты продажи алкоголя с 22:00 до 10:00. В это время отпускать продукцию запрещено.

Как рассказал Фато Мгои, начальник административной инспекции города, в четырех точках выявили факты незаконной продажи пива. В частности, речь идет о ларьке на остановке «Школа №83».

Проверки идут в том числе на основании обращений граждан. Активисты создали интерактивную карту «Наливайкам НЕТ» ВКонтакте. Туда попадают заведения, которые торгуют алкоголем, но при этом маскируются под бары и хозлавки, а также киоски, которые торгуют спиртосодержащими жидкостями.

На карте уже 106 объектов. 10 закрыты или демонтированы. По двум точкам есть решение суда о сносе. По 16 ведутся судебные и досудебные процессы.

Сообщить о проблеме можно по телефону 02 (с мобильного 102).

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