Пожизненный срок грозит обвиняемым в убийстве женщины и ее 12-летнего сына в Удмуртии

Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Удмуртии по обвинению в жестокой расправе над молодой женщиной и ее 12-летним сыном осудят 21-летнего и 22-летнего жителей села Люкшудья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Напомним, страшная трагедия произошла в январе 2023 года. Тела пострадавших нашли пожарные, которых вызвали местные жители, увидев загоревшиеся баню и дом. Сначала спасатели предположили, что произошел несчастный случай. Но затем были замечены следы крови на снегу и следователи сразу поняли, что дело здесь нечисто – алая дорожка вела к крыльцу соседей погибших.

По версии следствия, двое соседей пострадавших выпили, а затем, вооружившись ножом и топором, отправились на разборки. Они проникли в дом к соседям и убили 36-летнюю женщину и ее сына. После этого они перенесли их тела в баню и подожгли здание.

Уголовное дело передали в суд. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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