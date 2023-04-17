Пожизненный срок грозит обвиняемым в убийстве женщины и ее 12-летнего сына в Удмуртии

Фото: СУ СК России по Удмуртии
В Удмуртии по обвинению в жестокой расправе над молодой женщиной и ее 12-летним сыном осудят 21-летнего и 22-летнего жителей села Люкшудья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Напомним, страшная трагедия произошла в январе 2023 года. Тела пострадавших нашли пожарные, которых вызвали местные жители, увидев загоревшиеся баню и дом. Сначала спасатели предположили, что произошел несчастный случай. Но затем были замечены следы крови на снегу и следователи сразу поняли, что дело здесь нечисто – алая дорожка вела к крыльцу соседей погибших.
По версии следствия, двое соседей пострадавших выпили, а затем, вооружившись ножом и топором, отправились на разборки. Они проникли в дом к соседям и убили 36-летнюю женщину и ее сына. После этого они перенесли их тела в баню и подожгли здание.
Уголовное дело передали в суд. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Началось строительство нового здания аэропорта в Ижевске
17-летнего подростка ищут в Удмуртии
Вши, чесотка и грибок: чем можно заразиться в общественном месте