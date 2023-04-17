Врач рассказала, сколько дней можно хранить яйца и пасхальные куличи

Домашние куличи портятся намного быстрее покупных Фото: Архив КП

В минувшие выходные жители Удмуртии встретили Великий праздник Пасхи. Врач-терапевт Галина Лебедева в беседе с RT поделилась, сколько дней можно хранить крашеные яйца и пасхальные куличи.

По словам специалиста, антисептический эффект варки яиц в луковой шелухе и натирания их маслом не доказан, поэтому их лучше съесть, как можно скорее.

«Окрашенные яйца хранятся так же, как и обычные, сваренные вкрутую: до двух дней при комнатной температуре и до десяти дней в холодильнике», – заявила Лебедева.

При варке нужно избегать появления трещин – они сокращают срок хранения яиц до 2-3 дней. А вот с куличами все сложнее – то, сколько они могут храниться зависит от рецептуры, упаковки и условий хранения.

«На данный момент крупные хлебозаводы выпускают куличи по разным рецептурам, и рекомендуемые сроки хранения у них разные: без упаковки – 48 часов, в полимерной упаковке – до 120 часов», – поделилась врач.

Лебедева также отметила, что домашние куличи портятся намного быстрее покупных – все благодаря натуральным ингредиентам.

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