Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После неприятного похолодания в Ижевске снова начинает теплеть. Всю неделю будут держаться относительно стабильные температуры около +12.. +14°С, по ночам столбик термометра в основном будет подниматься выше нуля. Но самое главное: наконец-то пройдут дожди. В первой половине недели вероятны небольшие ночные осадки, а с четверга они также ожидаются днем. Хотя это только по данным Росгидрометцентра, а сервис Яндекс.Погода дождей на этой неделе не видит.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 17 апреля, будет около +11.. +13°С днем, а ночью +1°С и выше.

Во вторник, 18 апреля, по данным Росгидрометцентра, в Ижевске ожидается облачная погода. Температура воздуха днем составит около +14°С, а к ночи упадет до +3°С, и начнется небольшой дождь, возможно, со снегом. По данным Яндекс.Погоды, ночь будет гораздо теплее – до +6°С. Западный ветер к вечеру сменится на северо-восточный, его скорость будет сохраняться порядка 2 м/с.

В среду, 19 апреля, Росгидрометцентр снова обещает в Ижевске пасмурную погоду и ночные осадки. Днем вновь до +14°С (по Яндекс.Погоде, до +11°С), ночью около 0°С (Яндекс прогнозирует +2.. +6 °С). Ветер в течение суток изменится с восточного на северо-восточный, его скорость составит 2-3 м/с.

20 апреля, в четверг, в столице Удмуртии будет облачно и дождливо. Днем ожидается до +14°С, ночью – до +3°С, Яндекс прогнозирует более теплую ночь – до +7°С. В течение суток сохранится юго-западный ветер со скоростью около 2 м/с.

В пятницу, 21 апреля, по данным Росгидрометцентра, немного похолодает – до +12°С, по данным Яндекса, – до +11°С. Днем вероятны дожди, к ночи они пройдут. Ночью столбик термометра окажется на отметке -1°С, впрочем, Яндекс вновь обещает до +6°С в эту ночь. Западный ветер к вечеру сменится на северный, его скорость составит 2-3 м/с.

В субботу, 22 апреля, Росгидрометцентр прогнозирует до +12°С и переменную облачность, а Яндекс – облачную погоду и до +9°С. Ночью ожидается от +1°С до +4°С. Ветер в начале дня будет южным и очень слабым, а в конце дня изменится на западный и усилится до 2 м/с.

В воскресенье, 23 апреля, синоптики обещают в Ижевске до +9.. +13°С днем и до +4.. +5°С ночью. Ветер с утра будет северо-западным, около 3 м/с, а вечером изменится на западный или юго-западный и немного усилится.

Желаем всем удачной рабочей недели!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В трех городах Удмуртии открылись магазины эконом-сегмента «Чижик»

Вши, чесотка и грибок: чем можно заразиться в общественном месте

Гороскоп на неделю: с 17 по 23 апреля Рыбам стоит заняться саморазвитием, а Овнам генеральной уборкой