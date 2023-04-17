Новый Дом культуры появится в Кезском районе Удмуртии

Фото: @solovev_vm

В 2023 году в деревне Степаненки Кезского района появится многофункциональный Дом культуры. Об этом на своей странице ВКонтакте заявил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

По словам чиновника, местные жители нуждаются в месте, где они могли бы заниматься спортом, посещать секции и проводить культурные мероприятия.

На строительство площадки потратят около 160,5 млн рублей. Эти деньги выделили из федерального, регионального и местного бюджетов, а также внебюджетной части. Закончить стройку планируется к концу осени 2023 года.

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