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НовостиОбщество17 апреля 2023 11:37

Новый Дом культуры появится в Кезском районе Удмуртии

На строительство выделили 160,5 млн рублей
Виола Романова
Фото: @solovev_vm

Фото: @solovev_vm

В 2023 году в деревне Степаненки Кезского района появится многофункциональный Дом культуры. Об этом на своей странице ВКонтакте заявил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

По словам чиновника, местные жители нуждаются в месте, где они могли бы заниматься спортом, посещать секции и проводить культурные мероприятия.

На строительство площадки потратят около 160,5 млн рублей. Эти деньги выделили из федерального, регионального и местного бюджетов, а также внебюджетной части. Закончить стройку планируется к концу осени 2023 года.

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