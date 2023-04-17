Что строят напротив «Петровского» в Ижевске?

Фото: читательница КП Алена

Жители города заметили, что напротив ТРК «Петровский» участок оградили забором.

«Прямо за остановкой оградили участок, как будто что-то строить собрались. Очередная многоэтажка?» – интересуется читательница Алена.

Как сообщили в ответ на запрос «Комсомолки» в пресс-службе города, на этом месте появится магазин. Разрешение на строительство выдано в конце февраля сроком до 1 мая 2024 года. Его получил ИП Балакин Д. В.

Кстати, по Генплану здесь можно строить дома от 9 этажей, а также магазины или заведения общепита.

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