Ландшафтный пожар площадью более 400 кв.м произошел в Удмуртии 17 апреля

Фото: @psch37

17 апреля, в 14:57 в селе Яган произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.

По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных. Общая площадь пожара составила 403 квадратных метра. К счастью, обошлось без пострадавших. Для тушения привлекли 4 пожарных и одну единицу техники – автоцистерну.

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