Спасатели в Глазове освободили застрявшего в подвесном потолке голубя

Голубя отпустили на волю. Фото: архив редакции

17 апреля в одном из офисов в Глазове голубь попал в беду. Он застрял в подвесном потолке . Об этом сообщает Поисково-спасательная служба.

Сотрудники не смогли сами помочь бедняге выбраться и поэтому решили обратиться за помощью к спасателям.

Специалисты тут же выехали на место происшествия. Приехав, они сняли плиту с потолка, достали птицу и отпустили на волю.

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