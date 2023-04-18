20-летнего жителя Ижевска осудили за дискредитирующий вооруженные силы России плакат

Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске за публичные действия по дискредитации использования вооруженных сил России осудили 20-летнего местного жителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

19 марта молодой человек вышел в парк имени Кирова с плакатом в руках, на котором была написана дискредитирующая ВС России надпись. В ведомстве также отметили, что ижевчанин кричал проходящим мимо горожанам «Слава Украине».

В судебном заседании молодой человек вины не признал. Суд оштрафовал обвиняемого на 30 тысяч рублей.

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