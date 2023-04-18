Почти 14 лет проведет 53-летний житель Удмуртии в колонии за изнасилование падчерицы

Осужденного оштрафовали на 900 тысяч рублей Фото: Амир Закиров

В Ижевске по обвинению в изнасиловании осудили 53-летнего жителя Юкаменского района Удмуртии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Следствие установило, что мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу, а также совершил в ее отношении действия сексуального характера. Суд приговорил насильника к 13 годам и 11 месяцам в колонии строгого режима, а также взыскал с него штраф в размере 900 тысяч рублей.

Однако осужденный не согласился с приговором и подал апелляцию. Суд второй инстанции выслушал жалобы обвиняемого, аргументы стороны обвинения и оставил приговор без изменений.

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