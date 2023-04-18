На механическом заводе в Ижевске назначили временного управляющего директора

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18 апреля в Ижевске объявили временного управляющего директора механического завода. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников» в группе ВКонтакте.

На пост врио избрали уроженца Алтайского края Валентина Каргина. Сообщается, что первые шаги в трудовой деятельности Каргин совершил на должностях электросварщика, слесаря и мастера участка. В 1997 году он занял пост главного инженера вагонного депо Алтайской Западно-Сибирской железной дороги. Также известно, что более 15 лет Каргин занимал руководящие должности на предприятиях, работающих в сферах машиностроения.

Отметим, что с 2021 года должность директора Ижмеха занимал Сергей Шунин.

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