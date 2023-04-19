23 апреля в Ижевске перекроют движение на Южной набережной

Фото: Администрация Ижевска

Движение транспорта ограничат на Южной Набережной, на участке от пер. Дерябина до ул. Телегина в Ижевске. Об этом сообщает администрация города.

Ограничения введут с 09:30 до 16:00. В это время здесь будет проходить «Ежегодное открытие спортивного велосезона в городе Ижевске». Безопасность на мероприятии будет обеспечиваться силами сотрудников УГИБДД.

На участке также установят дорожные знаки «Въезд запрещен». Водителей просят искать объездные пути.

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