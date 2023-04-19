Четыре дня ищут пропавшего подростка из Сарапула

Фото: ПСО «Регион 18» @psoregion18

В Сарапуле пропал Маслов Валерий, 2008 года рождения. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

Подростка ищут уже четыре дня – в ночь на 15 апреля он не вернулся домой. На момент пропажи был одет в темно-серую куртку, черные штаны Reebok и светло-серые кроссовки. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем или вам известно, где он находится, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71 либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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