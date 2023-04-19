Две новые площадки для выгула собак появятся в Ижевске в 2023 году

На площадках установят снаряды для дрессировки животных Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2023 году в Ижевске откроются еще две площадки для выгула собак. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Первая площадка появится недалеко от дома №153 по улице 40 лет Победы, а вторая – в Березовой роще. Напомним, помимо этого власти планировали построить в парке парковка, зона тихого отдыха с навесами, велодорожка шириной 2 метра и др.

По периметру обеих территорий установят двухметровый забор. На площадках установят фонари, урны, ящики для хранения инвентаря – все для удобства хозяев собак. А для самих питомцев установят снаряды – бум, горку и барьеры.

Напомним, сейчас в городе организовано пять площадок для выгула собак: на улице Берша, на Заречном шоссе, в Парке Тишино, в Рябиновом сквере и недалеко от Сквера оружейника Драгунова.

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