Инженера автотранспортного предприятия в Ижевске подозревают в получении подкупа на 780 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по подозрению в получении коммерческого подкупа задержали 29-летнего ведущего инженера автотранспортного предприятия-перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По версии следствия, с 2021 по 2022 год подозреваемый заключил сделку с руководством коммерческой компании из Перми. Мужчина за деньги способствовал продлению договора по поставке горюче-смазочных материалов, которыми занималось организация из соседнего региона. В целом инженер получил более 780 тысяч рублей.

На этих махинациях мужчину поймали 20 апреля 2023 года. Возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере). Следователи обыскали рабочее место подозреваемого, а также его дом – были изъяты документация и компьютер. Мужчине грозит до 9 лет лишения свободы, а также штраф в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

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