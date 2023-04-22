27-летнего жителя Удмуртии подозревают в хранении наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Фото: Архив КП
В Завьяловском районе по подозрению в незаконном хранении наркотиков задержали 27-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Молодого человека поймали в деревне Старая Вожойка. Полицейские обнаружили у него 9,66 граммов мефедрона. Позднее мужчина сознался, что купил наркотики в интернете.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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