Правительство Удмуртии и Росатом заключили соглашение о развитии Глазова

Глава Удмуртии Александр Бречалов и президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова. Фото: udmurt.ru

Госкорпорация «Росатом» и правительство Удмуртии подписали специальное соглашение о мерах дополнительной поддержки Глазова. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В правительстве отметили, что 1 января 2023 года из-за изменений в законодательстве соглашение, подписанное ранее утратило свою силу. Согласно этому договору, на развитие города в бюджет региона в течение 10 лет регулярно поступали отчисления от консолидированной группы налогоплательщиков предприятий «Росатома». Новый договор определил иной механизм финансирования развития Глазова.

«Сегодня на Чепецком механическом заводе ведутся масштабные работы по расширению мощностей циркониевого, титанового, кальциевого производств, направленных на обеспечение растущих потребностей отечественной промышленности в импортозамещающих продуктах. А значит, бюджетные отчисления будут только увеличиваться. Как и ранее, средства пойдут на финансирование проектов развития Глазова», – заявила президент Топливной компании ТВЭЛ Наталья Никипелова.

Глава Удмуртии Александр Бречалов уверен, что дополнительное финансирование в развитие Глазова поможет не только привлечь профессионалов к работе на предприятиях на севере региона, но и остановить отток молодежи. Особое внимание уделят проектам в сферах здравоохранения, образования, содержания дорог и благоустройства. В 2023 году в бюджет Удмуртии поступят как минимум 200 млн рублей.

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