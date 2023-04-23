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НовостиОбщество23 апреля 2023 6:11

Проезд в общественном транспорте по карте подорожает с 1 мая

Она вырастет на 1 рубль
Дана Солнцева
Теперь проезд будет стоить 29 рублей для всех

Теперь проезд будет стоить 29 рублей для всех

Фото: Амир Закиров

Стоимость проезда в общественном транспорте при оплате картой подорожает в Ижевске уже с 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Пропадет скидка в 1 рубль, которая была введена для оплаты проезда безналично. Теперь билет в общественном транспорте для всех граждан в независимости от способа оплаты будет равен 29 рублям.

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