Четыре человека пострадали в ДТП с троллейбусом в Ижевске

Пострадало 4 человека. Фото: пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Вчера, 22 апреля, около 16:50 на Улице Кирова в Ижевске произошло ДТП с троллейбусом, в котором находилось около 25 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Как сообщает ведомство, водитель троллейбуса, начав движение с остановки «ул. Кирова» по направлению в центр Ижевска, врезался в фонарный столб. В результате столкновения четверо пассажиров получили травмы.

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