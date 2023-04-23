В Ижевске появилась аллея в память о погибших в школе №88

Вдоль дорожки высажены 44 дерева. Фото: пресс-служба Ижевской епархии.

В Ижевске на территории Крестовоздвиженской часовни появилась Аллея посвященная погибшим школьникам и учителям в школе №88. Об этом сообщает Пресс-служба Ижевской епархии.

«44 дерева было посажено по обе стороны дороги ведущей к храму. С одной стороны 18 – по числу погибших, а с другой – 26, в память о дате трагедии, произошедшей 26 сентября 2022 года», – говорится в сообщении.

Инициативу создать аллею предложили родители, родные и близкие погибших. Место для нее было выбрано неслучайно. Ведь в Крестовоздвиженской часовне после трагедии читали Псалтирь по усопшим, а также тут был установлен мемориал в память о погибших в школе.

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