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НовостиОбщество23 апреля 2023 9:50

Вдоль по набережной: в Ижевске стартовал велосезон

Поклонники велоспорта проехали по Южной набережной во время первенства города
Дана Солнцева
В Ижевске стартовал велосезон

В Ижевске стартовал велосезон

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске 23 апреля стартовал велосезон. Вдоль по Южной набережной прошло первенство города по велоспорту на шоссе «Открытие сезона».

Участники первенства готовились к старту вместе с тренерами

Участники первенства готовились к старту вместе с тренерами

Фото: Мария Бакланова

Любители гонок стартовали от проезда Дерябина утром в 9:30 и проехали на своих железных конях проехали вдоль южной части набережной до улицы Телегина.

Маршрут гонки пролегал от проезда Дерябина до улицы Телегина

Маршрут гонки пролегал от проезда Дерябина до улицы Телегина

Фото: Мария Бакланова

Напомним проезд по Южной набережной 23 апреля закрыт с 9:30 до 16:00.

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