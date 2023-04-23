Вдоль по набережной: в Ижевске стартовал велосезон

В Ижевске стартовал велосезон
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске 23 апреля стартовал велосезон. Вдоль по Южной набережной прошло первенство города по велоспорту на шоссе «Открытие сезона».
Участники первенства готовились к старту вместе с тренерами
Фото: Мария Бакланова
Любители гонок стартовали от проезда Дерябина утром в 9:30 и проехали на своих железных конях проехали вдоль южной части набережной до улицы Телегина.
Маршрут гонки пролегал от проезда Дерябина до улицы Телегина
Фото: Мария Бакланова
Напомним проезд по Южной набережной 23 апреля закрыт с 9:30 до 16:00.
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