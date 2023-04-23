Вдоль по набережной: в Ижевске стартовал велосезон

В Ижевске стартовал велосезон Фото: Мария Бакланова

В Ижевске 23 апреля стартовал велосезон. Вдоль по Южной набережной прошло первенство города по велоспорту на шоссе «Открытие сезона».

Участники первенства готовились к старту вместе с тренерами Фото: Мария Бакланова

Любители гонок стартовали от проезда Дерябина утром в 9:30 и проехали на своих железных конях проехали вдоль южной части набережной до улицы Телегина.

Маршрут гонки пролегал от проезда Дерябина до улицы Телегина Фото: Мария Бакланова

Напомним проезд по Южной набережной 23 апреля закрыт с 9:30 до 16:00.

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