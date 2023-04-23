Два человека пострадало во время пожара в Воткинске

Сообщение поступило около 01:10 Фото: Мария Бакланова

Вчера, 22 апреля, в Воткинске на одном из СНТ произошел пожар, в котором пострадало двое подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Около 01:10 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в одноэтажном частном доме.

«Огнем был уничтожен одноэтажный садовый дом площадью 35 кв.м. А также был поврежден легковой автомобиль. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов в тепловентиляторе. Есть два пострадавших – 2007 и 2003 года рождения», – говорится в сообщении.

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