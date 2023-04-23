Житель Ижевска прошел в финал ТВ-шоу «Своя игра»

Фото: скриншот из видео
Уроженец Удмуртии Евгений Кандаков стал участником шоу «Своя игра» (0+) на телеканале «НТВ» (18+).
Мужчина попал в восьмую игру третьего этапа турнира «Золотой середины». В интеллектуальном поединке с журналистом из Ижевска сражались программист Дмитрий Иванов и преподаватель математики Алексей Сотников. До этого Алексей уже побеждал в играх сезона.
В ходе игры участник из Удмуртии смог пройти в финал испытаний. Он набрал 7500 очков. Во время финального тура победу одержал Алексей Сотников. Передача вышла в эфир на телеканале «НТВ» (18+) 22 апреля.
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