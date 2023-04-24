43-летнюю жительницу Глазова осудили за убийство при превышении мер самообороны

Женщину освободили из под стражи в зале суда Фото: Амир Закиров

В Глазове за убийство при превышении мер самообороны осудили 43-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба городского районного суда.

22 января 2023 года женщина выпивала вместе со знакомым мужчиной. После этого потерпевший набросился на обвиняемую с кулаками и избил ее, при этом он пригрозил убить женщину. Чтобы спасти себя, осужденная схватила нож и несколько раз ударила потерпевшего. От полученных ранений мужчина погиб спустя непродолжительный промежуток времени.

Женщину судили по части 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Суд приговорил обвиняемую к 1,6 г. ограничения свободы, освободив из-под стражи в зале суда.

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