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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 5:22

43-летнюю жительницу Глазова осудили за убийство при превышении мер самообороны

Потерпевший напал на женщину и угрожал убийством
Софья Кель
Женщину освободили из под стражи в зале суда

Женщину освободили из под стражи в зале суда

Фото: Амир Закиров

В Глазове за убийство при превышении мер самообороны осудили 43-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба городского районного суда.

22 января 2023 года женщина выпивала вместе со знакомым мужчиной. После этого потерпевший набросился на обвиняемую с кулаками и избил ее, при этом он пригрозил убить женщину. Чтобы спасти себя, осужденная схватила нож и несколько раз ударила потерпевшего. От полученных ранений мужчина погиб спустя непродолжительный промежуток времени.

Женщину судили по части 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). Суд приговорил обвиняемую к 1,6 г. ограничения свободы, освободив из-под стражи в зале суда.

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